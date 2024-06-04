近隣配達可能　KAWAI 電子ピアノ　コンサートアーティスト　CA97

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商品詳細
中古品ですので使用感や傷などはご容赦ください。クリーニングいたしましたが、汚れの残はご容赦ください。動作確認済みです。割れなどの目立ったダメージはありません。指差し部分に薄くシミがあります。説明書、ヘッドホン、電源ケーブルを付属いたします。奈良市、木津川市は1000円で配達いたします。その他近隣地域はお問い合わせください。遠方への出荷は致しません。種類···電子ピアノ
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