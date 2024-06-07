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- 【修縁堂】珍品 木彫仏像 七福神三面大黒天立像 彫刻 彩繪 本金 切金 柘植材
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商品詳細
製品材質：柘植材製品サイズ：高さ：10.5cm巾：6.5cm奥行：7cm手作業で測ったので少しの誤差が有ります（1-2cm以内）。ご注意事項モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございます。ご了承ください。#仏像#木彫#彫刻#置物#仏壇#法事#仏事#仏様#ご本尊様
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