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【修縁堂】珍品 木彫仏像 七福神三面大黒天立像 彫刻 彩繪 本金 切金 柘植材
商品番号 H74208239357
商品名

【修縁堂】珍品 木彫仏像 七福神三面大黒天立像 彫刻 彩繪 本金 切金 柘植材
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

製品材質：柘植材製品サイズ：高さ：10.5cm巾：6.5cm奥行：7cm手作業で測ったので少しの誤差が有ります（1-2cm以内）。ご注意事項モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございます。ご了承ください。#仏像#木彫#彫刻#置物#仏壇#法事#仏事#仏様#ご本尊様
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