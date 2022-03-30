数量限定商品!! TAオリジナルシザース・ウェーブ

ADA30周年！TAオリジナルシザース・ウェーブ Titanium素材：チタン合金サイズ：全長200（mm）天野尚が考案し、自身が最も気に入っていたプロシザース・ウェーブのフォルムをベースとし、初代トリミング専用ハサミの意匠要素も取り入れてリデザインしたハサミです。素材にはチタン合金を採用することで軽量化を図り、優れた作業性を実現しました。ハンドルの内側にTITANIUMの刻印が施されています。用品の種類水質管理用品素材：チタン合金サイズ：全長200（mm） ◯新品未使用品◯同梱のステッカー付属◯数量限定品商品につき、メーカー在庫終了の為、販売店でも手に入りません。◯撮影のため開封したのみ、本体には触れておりません。◯おまけステッカー付き



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