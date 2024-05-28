ビール計34本●バラ売り不可●お値下げ不可

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商品詳細
アクセスありがとうございます(*^^*)350ml→26本500ml→8本計34本期限→2024.1～2024.08●バラ売り不可●●お値下げ不可●リサイクルダンボールを使用させていただきます。そのままダンボールに詰めて発送させていただきます。配送中に缶に凹みなどが出来る場合がございます。仕事が休みの日に発送させていただきますので、お時間頂く場合ございます。ご了承の上ご購入お願い致します(\u003e_\u003c)産地...日本総数...24〜35本ビールの種類...ビール
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