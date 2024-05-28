国産天然流木 うねり R050725-1

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こちらの商品は他のサイトにも出品していますので、ご購入する際必ずコメントを頂き、在庫確認致します。R050725-1流木 天然流木 アクアリウム 水槽用サイズ:約45*30*24cm予定梱包サイズ:100サイズ合計 １本 国内淡水河川の比較的上流で採取した天然木です。採取後高圧洗浄機による洗浄済み。アク抜きは行っておりません。写真のグリーンは付属しません。◼️送料に関して送料無料 (北海道、沖縄、一部離島の地域を除く。別途送料を頂く場合がございます)※全て画像で御判断頂き、御了承の上、御購入下さい。※気を付けて梱包しますが（発泡スチロールもしくは新聞紙利用）、細かい枝や根っこが折れる可能性があります。商品の性質上、ご理解いただけるかたにお願いいたします。✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎#流木#りゅうぼく#ブランチウッド#アクアリウム#水槽#苔#水草#砂#熱帯魚#淡水魚#爬虫類#酸素#金魚#両生類#モス#テラリウム#トカゲ#エビ#カニ#海#生け花#花材#めだか#メダカ用品の種類...水槽用レイアウト用品観賞魚の種類...淡水魚