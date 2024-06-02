ハブ酒 ハブ入り 億万長者 南都酒造所 限定品 新品箱入り

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商品詳細
南都億万長蛇ハブ入り酒35度/800ml泡盛に動物性エキスとして特殊製法によってハブの旨味を長い月日をかけて抽出したハブエキスを、植物性エキスとして13種類のハーブエキスをバランスよく配合したリキュールです。ストレートで飲まれても滋養豊富なハーブの風味と泡盛の織り成すハーモニーを存分に楽しめます。注ぎ足しをして楽しめるタイプで、注ぎ足し用の酒は「ハブ源酒」をお勧めします。注ぎ足し後に馴染むのが早く、すぐにお飲みになれます。◾︎おいしい飲み方・楽しみ方ストレート、オンザロック、水割り、お湯割りなど、お好みのスタイルでお飲みください。また、ナイトキャップとして30ccほどを就寝前に飲まれる方も多く、ぐっすり眠れるとのお声をいただいています。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー原材料泡盛、ハブエキス、ハーブ13種類アルコール度数35度栄養成分値(100mlあたり)エネルギー192kcalタンパク質0.1g脂質0.1g炭水化物2.3gナトリウム5.0mg焼酎の種類···泡盛
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