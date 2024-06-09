プラ池　水槽　185L　タカラ工業　RC185 直接引き取り希望

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商品名,..タカラ工業プラ池特徴...ベランダ据置型タイプ洋風御影調サイズ...幅120×奥行60×高さ35(cm)容量,,.185L重量...7.5kg形状...長方形素材.,魚に無害なポリエチレン必要であれば写真にある猫やカラス用の蓋もお付けします。庭で小さな鯉の飼育に使用していました。清掃して出荷しますが使用による細かな傷や汚れ跡は多少あると思われます。あくまでも中古品としてご理解をお願いいたします。発送可能ですが佐川のラージ便での発送になります。愛知県内であれば近くまで持って行くことも可能です。カラー...グレー用品の種類...水槽本体観賞魚の種類...淡水魚