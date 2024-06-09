ライフラインシリーズNKDシロップ150g×3個

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ペットフードの種類...サプリメントペットの種類...犬猫用ペットフードの形状...液体タイプ総重量...400〜499gNKDシロップ150g×2本賞味期限2026年12月ご希望の数をご用意出来ます。NKDシロップ150g1,650円×2本=3,300円1,650円×3本=4,950円⇒4,800円1,650円×4本=6,600円⇒6,300円1,650円×5本=8,250円⇒7,750円1,650円×6本=9,900円⇒9,000円1,650円×7本=11,500円⇒10,000円送料(520円箱代を含む)無料です。メルカリ便専用の箱に入れて発送致します。【内容量】１５０ｍｌ◆与え方◆フードに直接ふりかける。舐めさせる。以下の量をフードと一緒に、１日１回与えます。↓体重１０ｋｇ未満５ｇ/日小さじ１１本で３０日分体重１０ｋｇ以上５ｇ/日小さじ２１本で１５日分・用量は必ず守ってください。・上記の量以上を与えると軟便になることがあります。・糖尿病の子には控えてください。◆成分◆・エネルギー ２９ｋｃａｌ・脂質 ０ｇ・炭水化物 ７．１ｇ・タンパク質 ０ｇ・ナトリウム ０ｍｇ・ニゲロオリゴ糖 ２．９ｇ商品説明免疫バランスの調整免疫調整 免疫賦活健康維持 体力増強欧米におけるワンちゃんの皮膚疾患の対策方法はアレルゲンの回避、シャンプー療法、サプリメントの給与、抗菌剤やステロイド剤等の薬品の投与などがあります。アレルゲンの回避には限界があり、抗菌剤、ステロイド剤の薬品は短期的な治療成果で、根本的な体質改善や免疫力向上はせず、副作用も心配です。外側からオゾンやシャンプー療法で改善させ、内側からは有効なサプリメントでわんちゃんの体質を、負担をかけず穏やかに改善させてあげましょう。免疫力が上昇するのでアレルギー体質を改善し、脂漏症・乾燥肌の予防、感染症への抵抗力強化につながります。