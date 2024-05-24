アクアリウム　水槽セット　新品

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【新品未使用】ターゲット種サンゴ,ベタ,メダカ,金魚鉢材質ガラス商品寸法(長さx幅x高さ)40x16.8x26.5cm形状長方形スタイルベタ水槽セット【セット内容】水槽、LEDライト、水槽用フィルター、サンゴ、ウォーターポンプ、取扱説明書。ご注意：魚、砂や石は含まれていません。水槽サイズ：40cm×16.8cm×26.5cm、容量:約15L。【アプリでLEDライトを調整可能】アプリでさまざまな照明効果と光の色を調整できるスマートな水槽です。水槽ライトの光は、自然光に近いです。目と魚を保護し、魚と視聴者にストロボ効果によって引き起こされる不快感を防ぐことができます。【多重ろ過】水槽フィルターは、物理ろ過と生物ろ過を組み合わせてろ過効果を高めています。マルチフィルターコットンは、不純物や魚の糞尿をろ過し、水質を改善し、水槽内のきれいな水環境を確保します。フィルターは、魚に十分な酸素を供給するために、豊富な気泡と水の流れを生成することができます。【美しい水槽用装飾】サンゴと恐竜の化石の飾りなどは、水槽にカラフルで活気がある環境を提供することができます。高度なシミュレーションと自然でリアルな効果を備えており、快適な視覚体験をもたらします。あなたのために美しい水中世界を作りましょう。【魚の種類について】この水槽はベタ、金魚、メダカ、アカヒレ、熱帯魚、鯉、川魚、グッピーなどの小型魚に適しています。飼育匹数：小型魚(約2-3cm)15~20匹。1720