J\u0026M DAVIDSON ジェイ\u0026エム デヴィッドソン タグ付きレーススカート

ご覧いただきありがとうございます。J\u0026MDAVIDSONジェイ\u0026エムデヴィッドソンのコットンレースミドル丈スカート(タグ付き)になります。 ★カラー···オレンジ ★柄・デザイン···コットンレース ★シルエット···Aライン ★素材···表地コットン100% 裏地ポリエステル100% ★季節感···春、夏 ★サイズ：10/9号 / M 総丈約60cm ウエスト約32.5cm (平置き採寸)パッと一目を引くビタミンカラーの鮮やかなオレンジ色の豪華なコットンレース地です。裏地は裾で表地と一緒に縫い止められていますので透けることが無く、安心です。(写真5)台形のシンプルなラインですが、水玉に見えるコットンレースやオレンジ色が華やかです。Tシャツやスニーカーとさりげなく合わせてみてはいかがでしょうか？数年前に購入して、いつか履こうと思って大切にしていましたが、この色がもう似合わない年齢になってしまったので、出品する事にしました。定価¥36,000のお品です。自宅で試着程度の着用ですので、目立ったシミやほつれなど無く、とてもきれいだと思います。発送時には軽く折り畳ませて頂きます。未着用ですが、あくまで自宅での保管品ですので、ご理解頂ける方、宜しくお願いいたします。カラー...ビタミンカラーのオレンジ柄・デザイン...レースシルエット...台形素材...コットン季節感...春,夏,秋



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8月1日までアリスローズ様専用 M´S GRACY エムズグレイシーのワンピース-



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