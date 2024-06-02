ディオール ミッツァ バッグスカーフ JARDIN D'HIVER 花柄 和柄 ...

ご覧いただきありがとうございます。ディオールジャルダンディヴェールのミッツァです。和柄っぽい花柄がとても可愛いです。型番：225JAH106I606_C087定価：30,800円購入場所：大手リユースショップ付属品：なし中古で購入、ブックトートに巻いて何度か使用しました。全体的に薄汚れ、所々汚れや糸引きが見られ使用感が感じられますが、巻いてしまえば特段問題ないかと思います。中古品となりますので、多少の見落とし等はご容赦ください。猫ポス発送です。ご質問があればお気軽にコメントください。



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