COACH ショルダーバッグ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(*ˊᗜˋ*)【ブランド名】COACH【商品名】ショルダーバッグ【付属品】なし【大きさ】【高さ】約24センチ【幅】約30センチ【マチ】約10センチ素人採寸ですので、多少の誤差はご理解下さい自宅保管ですので、画像に写り込まない汚れや擦れ・たるみなどがある場合がありますご理解頂いた上で、ご購入下さいませ(•ᵕᴗᵕ•)返品もご遠慮願います#COACH#コーチ#ハンドバッグ#ショルダーバッグ
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