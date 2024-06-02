【美品】☆A.P.C☆ 金刺繍ビッグロゴTシャツ　ホワイト　XSサイズ

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無言購入OK!!値下げ交渉もコメントで承ります！！⭐︎フォロー割実施中！！フォロー\u0026コメントに「フォロー割希望」とご連絡いただきますと、表示価格から5%値引きさせていただきます♪【商品説明】A.P.C(アーペーセー)のホワイトTシャツです♪◇表記サイズ:XSサイズ◇素 材 ：綿 100%【商品状態】脇あたりや袖にに若干黄ばみがありますが、写真ではわからないほどで(6枚目)近寄らないと見えない程度です。多少使用感が見られるほどで、全体的にとても綺麗です！もし気になる方はコメントに質問よろしくお願い致します。また追加で撮影して欲しい部分がある場合や値下げ交渉等もコメントで承ります。#A.P.C#アーペーセー#Tシャツ#ホワイト#ビッグロゴ#ゴールド