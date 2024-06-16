エイミーイストワール☆新品未使用ストライプMテイラージャケット ...

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クローゼットにカバーかかった状態で保管して使用予定がないので出品しました。着用イメージのようにベルトを使用したりミニワンピに羽織ったりしたら大人かわいいと思います。試着もしていませんが、わりとゆったりサイズの気がします。定価税込み22000円ベルトは付きません。出来るだけコンパクトにして発送いたします。ご理解下さい。急な取り下げの可能性あります。色...ホワイト柄・デザイン...ストライプテイスト・シーン...キレイめ,大人可愛い素人検品の為見落としはあります。神経質な方はご購入をお控え下さい。