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商品詳細
染色職人が手掛けたダイダイTシャツ。夏の時期に映える1着です。また、サラサラとした肌触りが気持ちいいです。1回のみ着用の為、状態も良く美品です。◾️素材綿：50%ポリエステル：50%◾️サイズ袖丈：14cm身幅：38cm総丈：56cmあくまでも中古品の為、ご理解ある方のご購入をお願いします。♯ダイダイ♯Tシャツ袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春、夏
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