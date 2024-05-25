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ダイダイ Tシャツ
商品番号 I19448380354
商品名

ダイダイ Tシャツ
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

染色職人が手掛けたダイダイTシャツ。夏の時期に映える1着です。また、サラサラとした肌触りが気持ちいいです。1回のみ着用の為、状態も良く美品です。◾️素材綿：50%ポリエステル：50%◾️サイズ袖丈：14cm身幅：38cm総丈：56cmあくまでも中古品の為、ご理解ある方のご購入をお願いします。♯ダイダイ♯Tシャツ袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春、夏
http://narcologia.ru/goods/insignificant531482.html
http://narcologia.ru/goods/assessor712903.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln194902.html
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