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【1980s】ビンテージ　コットン　ストライプ　プルオーバー　シャツ
商品番号 U46762021229
商品名

【1980s】ビンテージ　コットン　ストライプ　プルオーバー　シャツ
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当店の洋服をご覧になりたい方はこちら→#nama古着ビンテージのコットンシャツ。シボ感のある生地で落ち着いたデザインのスキッパーシャツ。サイズ肩幅47cm身幅53cm着丈72cm袖丈59cm状態：使用感有り中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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