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- 『新品未使用』レディースチェック柄半袖シャツ レトロ感 ルーズ お洒落 aki
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商品詳細
本日は、商品をご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)”✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼♪about♪渋めチェック柄がちょっぴりレトロな雰囲気の半袖シャツです。通気性の良い素材とフェミニンな袖のデザインで、渋くなりすぎない印象を与えます。また、女子らしさも感じさせるウエスト丈もポイント。ベストコーデアイテムのデニムとの相性が抜群です。♪size♪(サイズ詳細は商品画像と一緒に掲載しております）●フリーサイズ♪color♪●ダークグリーン✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【☆買ってくださる方にお伝えしたいこと☆】◎サイズの詳細については写真の最後に掲載してございます。◎プロフィールを必ずご覧下さい。大事なことが記載されています。◎インポートのお洋服をたくさん出品しています。 他の出品ページもごゆっくりご覧いただければと思います☆。.:＊・゜✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【ハッシュタグ】#レディース#新品#未使用#お洒落#オシャレ#韓国#インポート#可愛い#おすすめ#おススメ#オススメ#トレンド#シャツ#チェック柄#レトロな雰囲気#デニムとのコーデ#お洒落好きな人#差がつくファッション#aki
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