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カールヤーンロングスリットNS ジーナシス
商品番号 F77509766359
商品名

カールヤーンロングスリットNS ジーナシス
ブランド名 ジーナシス
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年の5月に購入しました。着用一回、三時間ほど外出しました！Tシャツの上に着用しましたので、肌には直接触れておりません(^^).stにて購入JEANASISジーナシスカールヤーンロングスリットベストポリエステル100%身幅45着丈82柄・デザイン···無地カラー···ブラック季節感···春、夏、秋、冬
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