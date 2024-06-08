カールヤーンロングスリットNS ジーナシス

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今年の5月に購入しました。着用一回、三時間ほど外出しました！Tシャツの上に着用しましたので、肌には直接触れておりません(^^).stにて購入JEANASISジーナシスカールヤーンロングスリットベストポリエステル100%身幅45着丈82柄・デザイン···無地カラー···ブラック季節感···春、夏、秋、冬