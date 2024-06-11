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ADAM ET ROPE' ラッフルカラーブラウス フリル ビッグカラー
商品番号 D94059870162
商品名

ADAM ET ROPE' ラッフルカラーブラウス フリル ビッグカラー
ブランド名 アダムエロペ
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー：ドット柄定価：¥13,200(税込)2回着ましたがシミ汚れ等はありません。洗濯とアイロンで改善するかと思いますが、右袖裏に保管に伴うシワがあります。(写真8枚目)ポリエステル素材なので自宅で洗濯できて扱いやすいです。1枚でもニットやカーディガンの下に着てもかわいいです!【Material】細かいシボの入ったドレープ性とハリ感が程よくミックスされた、ややカジュアル感のあるポリエステル素材を使用。【Design】首まわりから大きな襟が付いているトレンド感のあるブラウス。ニットとレイヤードする際にブラウスが裾からも見えるようやや長めの着丈に。カラー···ホワイト袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬アーバンリサーチロッソロペマドモアゼルスピックアンドスパンユナイテッドアローズノーリーズセルフォードデミルクスビームスアンドドットノスタルジアカデュネplstfrayi.dイエナハウピアスローブイエナB:MINGbyBEAMSアーバンリサーチドアーズジャーナルスタンダードベースメントオンラインビューティー\u0026ユースhbeauty\u0026youthナチュラルビューティーベーシックN.NaturalBeautyBasicshipsユナイテッドトウキョウステュディオスnobleトゥモローランドマカフィーバースデーバッシュマチャットトレフルプラスワンストロベリーフィールズUNIVERVALMUSEセルフォードフレイアイディーミラオーウェンマイストラーダアプワイザーリッシェジャスグリッティーリランドチュールドロシーズザラZARAzaraプラステナノユニバースビューティーアンドユースrossoナチュラルビューティーベーシックshipsスナイデルドロシーズロペピクニックropeロペエニシスグリーンレーベルリラクシングココディールスナイデルniceclaupルクールブランマーキュリーデュオラグナムーンジルスチュアートvisアパートバイローリーズriendaエメルリファインズ12twelveagendaエニシス
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