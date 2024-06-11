LEONARD レオナールスポーツ　ゴルフ　傘柄　長袖ポロシャツ　L

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レオナールのポロシャツです。ゴルフ、傘柄と派手な個性あふれるゴルフウェア。いかがですか？サイズL肩幅41.5身幅51袖丈56着丈56素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。※商品の色味はモニターの種類によって多少異なる場合がございます。※自宅保管中古品ですのでご理解頂ける方のご購入をお願い致します※ペット・喫煙者はおりません柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···長袖