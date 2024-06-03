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TOMORROWLAND　シルク混リボンタイブラウス　ストライプ
商品番号 P25397507221
商品名

TOMORROWLAND　シルク混リボンタイブラウス　ストライプ
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOMORROWLAND　collectionトゥモローランドシルク混リボンタイブラウス　ストライプ　　　　　　　　　　　　　　白×紺リボンタイはネックライン内側から縫い付けされています。結んで首もと華やかに、内側にしまうとスキッパーブラウスに♪　ジャケットのインナーなどにも♪汚れ無く綺麗です。●size　36以下平置きにて採寸着丈60cm肩幅39cm身幅47cm●素材レーヨン60%シルク40%#ねろちっち出品一覧中古、自宅保管ですのでご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。即購入OKです。F7
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