ふりふ ノースリーブワンピース

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商品詳細
【ジャンル】膝丈スカートワンピースジャンパースカート【ブランド】ふりふ【サイズ】サイズ フリー身幅45.5総丈102【色】ベージュブラウン茶色ワンポイント花【素材】表地:綿73%、ポリエステル26%、ポリウレタン1%別布:ポリエステル95%、ポリウレタン5%【備考】参考価格：25,704円着用回数1-2回袖丈...袖なし柄・デザイン...花柄季節感...春、夏、秋、冬
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