エルメス 激レア シルバーコンスタンスモチーフネックレス新品 ...

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商品詳細
2023年4月に国内正規店舗にて購入しました。新品未使用です。付属品:専用箱、リボン、保証書チェーン長さ：40cm素材：シルバー925/1000トップ：1.82cm×1.28cm
http://narcologia.ru/goods/protein159634.html
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