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エルメス　激レア　シルバーコンスタンスモチーフネックレス新品
商品番号 J75999267404
商品名

エルメス　激レア　シルバーコンスタンスモチーフネックレス新品
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 36,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年4月に国内正規店舗にて購入しました。新品未使用です。付属品:専用箱、リボン、保証書チェーン長さ：40cm素材：シルバー925/1000トップ：1.82cm×1.28cm
http://narcologia.ru/goods/protein159634.html
http://narcologia.ru/goods/organization156162.html
http://narcologia.ru/goods/unusable677674.html
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