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Y-3 ヨウジヤマモト
商品番号 J28874601178
商品名

Y-3 ヨウジヤマモト
ブランド名 ワイスリー
特別価格 税込 7,742 円
在庫状況 あり

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商品詳細

歩きやすい。軽いです。かっこいいデザイン早い物勝ちサイズ24.5の方でも大丈夫だと思います。紐で調節できます。質問があればコメントください購入後キャンセルは受け付けません
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