レスポート 縦長トートバッグ 35x32x10cm #D3531

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商品詳細
プロフィールをご覧ください。新品ですサイズ:35x30x10cm※採寸は1-3cmの誤差があります素材：ポリエステル縦長トートバッグ。A4ファイルも難なく収まる大きめサイズだから、デイリーユースにぴったり。毎日大活躍してくれるアイテムです。※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。写真の柄との入り方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。未使用ですが検品のため一度外袋から出しています。新品未使用品。※6-9日以内に発送予定です。購入前に、マイページの説明をご覧ください
http://narcologia.ru/goods/providence769094.html
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