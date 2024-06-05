超人気❗️ミュウミュウ 二つ折り財布 Miumiu ブラック 本革財布

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ご覧頂きありがとうございます。★商品はすべてイタリア直営店舗から購入しています★新品の未使用品✅ブランド:MIUMIUミュウミュウ✅サイズ:約長さ10cmモデル13cm高さ3.5cm※素人採寸のため、多少誤差がありますのでご了承ください。✅カラー:ブラック※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求めください。✅付属品：箱,保存袋,レシート✅素材:ソフトナッ上層本革※もし仕事の都合で遅刻する場合は、事前にお知らせしますので、ご理解いただければと思います。★実物の写真です、安心で購入することができます★付属品:写真に表示されているものはすべて一緒に送ります。★お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。★仕事の関系で出荷に1-2日、ご理解のある方にご購入ください。