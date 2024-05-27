ちいかわ ハチワレ Avail アベイル Tシャツ 半袖

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⚫︎ブランド：Availアベイル⚫︎アイテム：半袖トップス⚫︎カラー：ホワイト※色は映りの照明などで多少の違いがあると思いますがご了承下さい。⚫︎サイズ：L【商品説明】Availのちいかわコラボのトップスです。新品未使用、タグ付きです。店頭に並んでいた物です。初期キズ、ほつれ、汚れなどある場合がございますのでご了承ください。୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧※確認は目視ですので、汚れ等の見落としはご了承下さい。※商品のデザインや状態は個人の主観です。※梱包の際にシワがついてしまう事がありますが、ご了承下さい。※圧縮して発送させていただく場合もあります。※中古品ですので、ご理解いただける方のみご購入ください。※ペットがいるので、ご購入の際は注意してください。※即購入可能⭕️