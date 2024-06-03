【新品】Secret Trophy ハンカチヘム レース スリーブTシャツ

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雑誌「STORY」のオリジナルブランドです。2021年頃に￥12100で購入。タグ付き新品。購入時のビニールに入ったまま保管してありました。着用機会がないため出品いたします。カラー:ホワイトサイズ:38素材:ナイロン46%綿40%ポリウレタン14%別布ポリエステル100%✼••┈┈┈••✼••┈┈┈••✼✼••┈┈┈••✼••┈┈涼しげなトップスです。肩に特徴があり今シーズンでも素敵に着られるデザインです。自宅保管のため完璧を求められる方はご購入をお控えくださいませ。☆フォロー割あり☆→￥100引きにさせて頂きます！ご購入前にフォローしてくださった場合は金額変更させて頂きます。即購入大歓迎です！ご質問等お気軽にどうぞ。