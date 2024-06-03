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TANDEY★オオカミとフクロウ　ギャザー半袖ブラウス
商品番号 T97870464743
商品名

TANDEY★オオカミとフクロウ　ギャザー半袖ブラウス
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️プロフィールを必ずご覧下さいますようお願いしますオオカミとフクロウ購入して2〜3回のみ着用しました。大事に扱い保管していましたので汚れ等ダメージは見当たらず綺麗な状態です。おうち洗濯、プレス済みです。たたみジワはご了承ください。春夏秋口に使えて、形もゆるっと身幅も広く使いやすいデザインとカラーです^^カラー:グレー身幅71着丈61tandeyオローネ　休日と詩　オオカミとフクロウ　バルーンパンツSM2サマンサモスモスネストローブサンバレーsunvalleyニコアンドnikoandスタジオクリップ
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