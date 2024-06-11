【en joie】アンジョア ホワイト 七分袖 リボン ブラウス 事務服 9

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アンジョア七分袖リボンブラウスcolorホワイトsize9号人気のアンジョアの長袖ブラウス(^-^*)ホームクリーニング\u0026アイロン済みです。同じブラウスを愛用しております。高級感があり、ワンランク上の上品さと着心地のよい生地.デザインだと思います。私もお気に入りの一枚です(^-^*)アンジョアがお好きな方*こちらのデザインをお探しの方がいらっしゃいましたらいかがでしょうか***七分袖ブラウスですので、冷房が苦手な方にもお奨めの一枚です(^-^*)洗い替えの予備で保管していたお品ですので、着用回数も少なく、目立つ傷や変色等は見受けられませんが、検品に際しまして見落としがあるかもしれません。少しでも気になる方はお控えいただき気になさらない方のご検討をお待ちしています(^-^*)完璧を求められる方こだわりの強い方評価に厳しい方はご購入をお控えください。コンパクトに折り畳んで発送いたします。シワになる可能性がありますことをご了承ください。ご購入後のキャンセル.ご購入者様のご都合による返品.クレーム対応はお受けできません。平日は仕事をしております。月始めは特に忙しくしておりますので対応が遅くなる場合があります。迅速な対応を心がけるつもりでおりますがご購入されてから発送まで最長で１週間を有する場合もありますことをご了承ください。#事務服#制服#七分袖ブラウス #長袖ブラウス#ホワイト#白#リボン#アンジョア#かわいい#清楚#上品#気品#おもてなし#冷房#対策#冷房対策