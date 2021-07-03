【洗える】ROPE クリア天竺ワイドギャザープルオーバー　38

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サイズ38着丈約60/身幅約70綿100%特にダメージは見当たらず、美品になります【洗える】【エレガンスジャージ】クリア天竺ワイドギャザープルオーバー100/2の超長綿を使用したハイケージの光沢ジャージー素材を国内で制作。上質でシワになりにくく一見、ジャージーには見えない艶としなやかさのある素材感。【デザイン・シルエット】ボリュームのあるシルエットですが、贅沢に生地をたっぷりと使用したギャザーを入れ、３本ステッチなど細やかなディテールに拘ったデザイン。リラックス＆エレガンスに着られる一枚。少しゆったりとした首回りの明きが女性らしさを強調してくれます。後はロックホックで明くので、前後反対に着てもキーネックとして着られるアイテム。ボトムスインでもアウトでも使えるデザイン。ハイウエストボトムスやスカートにはインして、リラックスした抜け感でデニムやスラックス、セミフレアーパンツ合わせがお勧めです。新品参考価格14300円柄・デザイン···無地