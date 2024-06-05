ペイズリー＆チェック柄シャツ

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商品詳細
サマンサモスモスコットンハウスアヤサイズ身幅60総丈75後ろの丈80素材綿100％前面の生地は無地のカーキ色杯目のペイズリー＆チェック柄がとてもかわいいです。当方には少し大きめでしたので出品しました。左胸下にボタン付きのポケットあります。肩が少し下がった感じが大人かわいい感じです。MサイズとありますがゆったりめのサイズですのでLサイズの方も大丈夫です。7000円位でした。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper211009.html
http://narcologia.ru/goods/freezer971598.html
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