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ペイズリー＆チェック柄シャツ
商品番号 N66972429486
商品名

ペイズリー＆チェック柄シャツ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サマンサモスモスコットンハウスアヤサイズ身幅60総丈75後ろの丈80素材綿100％前面の生地は無地のカーキ色杯目のペイズリー＆チェック柄がとてもかわいいです。当方には少し大きめでしたので出品しました。左胸下にボタン付きのポケットあります。肩が少し下がった感じが大人かわいい感じです。MサイズとありますがゆったりめのサイズですのでLサイズの方も大丈夫です。7000円位でした。
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