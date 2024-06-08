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【イノウェーブ】レディース　ブラウス　レース　エレガント　上品
商品番号 H87771829205
商品名

【イノウェーブ】レディース　ブラウス　レース　エレガント　上品
ブランド名 イノウェーブ
特別価格 税込 1,253 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✼*✲*✻*✼*✲*✻*✼*✲*✻*✼*✲*✻*✼*✲*✻*✼*✲*✻a1031-7コメントなしの即購入大歓迎です新品ではございませんので、ご理解の上ご購入ください【ブランド】INNOWAVE【カラー】くすみグリーン3枚目の画像が実際の色味に近いです【サイズ】　L　着丈＝60cm身幅＝51cm袖丈＝34cm肩幅＝36cm平置きでの採寸です　♡素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい【状態】特に目立った汚れはありません【その他/注意事項】♡自宅保管の為、畳シワはご了承下さい♡商品の厚さによっては、発送方法を急遽変更する事があります。不都合がありましたら購入前にお申し出下さい。♡厚みのある物は圧縮して発送する場合がございます予めご了承ください。　その他にも気になる点がございましたら　お気軽にコメント下さい。#yukikoshop#yukikoレディーストップス✼*✲*✻*✼*✲*✻*✼*✲*✻*✼*✲*✻*✼*✲*✻*✼*✲*✻
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