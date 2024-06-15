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クラフトバンドかごバッグ3点
商品番号 U81468116442
商品名

クラフトバンドかごバッグ3点
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,304 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クラフトバンドの花編みで作ったかごバッグです。横33cm縦20cm幅11cmA4サイズも入ります。涼しげな紫とグレーの和模様のバッグです。浴衣にでも合うと思います。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic755937.html
http://narcologia.ru/goods/perforce624565.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture61141.html

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