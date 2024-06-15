クラフトバンドかごバッグ3点

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商品詳細
クラフトバンドの花編みで作ったかごバッグです。横33cm縦20cm幅11cmA4サイズも入ります。涼しげな紫とグレーの和模様のバッグです。浴衣にでも合うと思います。
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http://narcologia.ru/goods/manufacture61141.html
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