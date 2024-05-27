茶道具 棗 前志芸男作 共箱

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棗引松葉紋様直径約7㎝高さ約7.2㎝古いものですので細かなキズやスレや汚れなどがあります。蓋の上部に引っ掻きキズみたいな箇所があります。写真等よくご覧になって下さいあくまでも古物になりますのでご理解宜しくお願い致します#茶道具#棗#前志芸男#漆