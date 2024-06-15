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ヴィヴィアンウエストウッド　ボルドー　リボンモチーフ　オーブ　ハンドバッグ　秋色
商品番号 C71420767576
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　ボルドー　リボンモチーフ　オーブ　ハンドバッグ　秋色
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドアングロマニア
特別価格 税込 3,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】VivienneWestwoodANGLOMANIAヴィヴィアンウエストウッド【商品】ハンドバッグチェーンバッグリボンモチーフリボンレザーバッグオーブ【素材】レザー【お色】ボルドーワインレッド【サイズ】タテ約15cmヨコ約23cmマチ約5cm※こちらは素人の採寸なので多少の誤差はご容赦ください【付属品】不織布保存袋　他写真10枚目ほとんど使っておらず、目立つ傷や汚れありません。レザーの擦れなどもなく美品かと思います。写真7枚目、8枚目それぞれ小さな汚れを見つけましたのでご確認ください。どちらも個人的には気になりません。普段使いにはもちろん、結婚式などのフォーマルな場面にも。深めのワインレッド、ボルドーカラーで秋口にぴったりのバッグです
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