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商品詳細
カワカワのビッグトートバッグ・本革レザーベルト・スカル財布の3点セットです。バラ売りはいたしません。1.ビッグトートバッグ持ち手が短く設定されているため、持ち上げた時、中心に寄ったようなデザイン。たっぷり物が収納でき、外側と内側にチャック付き。ほとんど使用しておりませんが、長期保存のため取っ手にのりの黄ばみが見られます。使う時には気にならないと思いますが、ご理解ください。2.新品タグ付き エナメルスカル財布高さ:11cm✖️8cmマチ:約1cm3.本革レザーベルト最長:93cmまで対応。ボタンの大きさ:7.5cm
http://narcologia.ru/goods/pompous441823.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper404909.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant477982.html
AOTEA
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カワカワ 3点セット-
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★(BK)再入荷しました【25bis】サークルトート-「kawa-kawa（カワカワ）」公式オンラインショップ
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カワカワ “２５ｂｉｓ” 牛革 トートバッグ- ショップチャンネル
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