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カワカワ　3点セット
商品番号 U71857371512
商品名

カワカワ　3点セット
ブランド名 カワカワ
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カワカワのビッグトートバッグ・本革レザーベルト・スカル財布の3点セットです。バラ売りはいたしません。1.ビッグトートバッグ持ち手が短く設定されているため、持ち上げた時、中心に寄ったようなデザイン。たっぷり物が収納でき、外側と内側にチャック付き。ほとんど使用しておりませんが、長期保存のため取っ手にのりの黄ばみが見られます。使う時には気にならないと思いますが、ご理解ください。2.新品タグ付き　エナメルスカル財布高さ:11cm✖️8cmマチ:約1cm3.本革レザーベルト最長:93cmまで対応。ボタンの大きさ:7.5cm
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