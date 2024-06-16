新品未使用　ケイトスペード　ハワイ限定　長財布

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新品未使用 ケイトスペード ハワイ限定 長財布数年前にハワイのモールのショップで購入しました。￼可愛くて、一目惚れして購入しましたが、可愛すぎて使わずにずっとしまっていました。このままだとたからのもちぐされなので出品しようと思います。購入時に展示品しか在庫がなかったため、小さな傷が付いていました。写真の丸が付いているところです。￼細かいこと、気にならない方よろしくお願いします。