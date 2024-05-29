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Mackintosh タータンチェック　ストール
商品番号 L15108751744
商品名

Mackintosh タータンチェック　ストール
ブランド名 マッキントッシュ
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マッキントッシュGINZASIX店で購入したマフラーです。ホームクリーニングしています。全長199cm幅35.5cmフリンジ9cm素材···ウール、カシミア
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