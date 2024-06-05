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K18 0.566 LY VVS-2/VS-1 EXCELLENT ピアス
商品番号 G22210051058
商品名

K18 0.566 LY VVS-2/VS-1 EXCELLENT ピアス
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 20,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K18YG0.290LIGHTYELLOWVVS-2EXCELLENT0.276LIGHTYELLOWVS-1EXCELLENT縦横約6mmトータル0.566のバイザヤードセッティングのダイヤモンドピアスです。14629-43219ピアス形···キャッチ・スタッド材質···ゴールド　ダイヤ#ダイヤピアス#天然ダイヤ#エクセレント#ダイヤモンド#バイザヤード
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