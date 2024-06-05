大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct

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商品詳細
オーバルカボション。最大1センチ弱の超、希少な天然のトラピッチェエメラルドです。すっきりとした深みのあるグリーン。プロポーションも見事です。こちらも20年前に購入したものですが鉱山枯渇につき入手しづらいルースの一つです。カラー···グリーン
http://narcologia.ru/goods/displease684231.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming468692.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion408378.html
トラピッチェエメラルド【Emerald】コロンビア産 | PEANUTS MINERALS powered by BASE
トラピッチェエメラルド【Emerald】コロンビア産 | PEANUTS MINERALS powered by BASE
糸魚川翡翠と稀少石のお店「猫車（nekoguruma）」コロンビア産トラピッチェエメラルド：8.232ct - 糸魚川翡翠と稀少石のお店「猫車（nekoguruma）」
トラピッチェエメラルド(宝石名トラピッチェ・エメラルド)コロンビア・ラピタ鉱山産 2.887ct ソ付[221018466]10.1x8.6mm前後
天然トラピッチェエメラルド ルース 3.730ct コロンビア産 1066462
トラピッチェエメラルド(宝石名トラピッチェ・エメラルド)コロンビア・ラピタ鉱山産 2.887ct ソ付[221018466]10.1x8.6mm前後
コロンビア産トラピッチェエメラルド（逆トラピッチェ） 0.178ct原石 ...
トラピッチェエメラルド オーバルカボション コロンビア産 ソ付 0.40ct【220104-270】
トラピッチェエメラルド(宝石名トラピッチェ・エメラルド)コロンビア・ラピタ鉱山産 2.887ct ソ付[221018466]10.1x8.6mm前後
コロンビア産トラピッチェエメラルド（逆トラピッチェ） 0.178ct原石 ...
コロンビア産トラピッチェエメラルド（逆トラピッチェ） 0.178ct原石 ...
コロンビア産トラピッチェエメラルド（逆トラピッチェ） 0.178ct原石
コロンビア産トラピッチェエメラルド（逆トラピッチェ） 0.178ct原石 ...
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糸魚川翡翠と稀少石のお店「猫車（nekoguruma）」コロンビア産トラピッチェエメラルド：8.232ct - 糸魚川翡翠と稀少石のお店「猫車（nekoguruma）」
トラピッチェエメラルド(宝石名トラピッチェ・エメラルド)コロンビア・ラピタ鉱山産 2.887ct ソ付[221018466]10.1x8.6mm前後
天然トラピッチェエメラルド ルース 3.730ct コロンビア産 1066462
トラピッチェエメラルド(宝石名トラピッチェ・エメラルド)コロンビア・ラピタ鉱山産 2.887ct ソ付[221018466]10.1x8.6mm前後
コロンビア産トラピッチェエメラルド（逆トラピッチェ） 0.178ct原石 ...
トラピッチェエメラルド オーバルカボション コロンビア産 ソ付 0.40ct【220104-270】
トラピッチェエメラルド(宝石名トラピッチェ・エメラルド)コロンビア・ラピタ鉱山産 2.887ct ソ付[221018466]10.1x8.6mm前後
コロンビア産トラピッチェエメラルド（逆トラピッチェ） 0.178ct原石 ...
コロンビア産トラピッチェエメラルド（逆トラピッチェ） 0.178ct原石 ...
コロンビア産トラピッチェエメラルド（逆トラピッチェ） 0.178ct原石
コロンビア産トラピッチェエメラルド（逆トラピッチェ） 0.178ct原石 ...