  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
商品番号 P31213225591
商品名

大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 86,420 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

オーバルカボション。最大1センチ弱の超、希少な天然のトラピッチェエメラルドです。すっきりとした深みのあるグリーン。プロポーションも見事です。こちらも20年前に購入したものですが鉱山枯渇につき入手しづらいルースの一つです。カラー···グリーン
http://narcologia.ru/goods/displease684231.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming468692.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion408378.html
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
トラピッチェエメラルド【Emerald】コロンビア産 | PEANUTS MINERALS powered by BASE
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
トラピッチェエメラルド【Emerald】コロンビア産 | PEANUTS MINERALS powered by BASE
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
糸魚川翡翠と稀少石のお店「猫車（nekoguruma）」コロンビア産トラピッチェエメラルド：8.232ct - 糸魚川翡翠と稀少石のお店「猫車（nekoguruma）」
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
トラピッチェエメラルド(宝石名トラピッチェ・エメラルド)コロンビア・ラピタ鉱山産 2.887ct ソ付[221018466]10.1x8.6mm前後
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
天然トラピッチェエメラルド ルース 3.730ct コロンビア産 1066462
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
トラピッチェエメラルド(宝石名トラピッチェ・エメラルド)コロンビア・ラピタ鉱山産 2.887ct ソ付[221018466]10.1x8.6mm前後
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
コロンビア産トラピッチェエメラルド（逆トラピッチェ） 0.178ct原石 ...
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
トラピッチェエメラルド　オーバルカボション　コロンビア産　ソ付　0.40ct【220104-270】
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
トラピッチェエメラルド　オーバルカボション　コロンビア産　ソ付　0.40ct【220104-270】
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
高品質トラピッチェエメラルド0.57ct【コロンビア】☆レア高彩度・対称 ...
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
トラピッチェエメラルド(宝石名トラピッチェ・エメラルド)コロンビア・ラピタ鉱山産 2.887ct ソ付[221018466]10.1x8.6mm前後
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
コロンビア産トラピッチェエメラルド（逆トラピッチェ） 0.178ct原石 ...
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
コロンビア産トラピッチェエメラルド（逆トラピッチェ） 0.178ct原石 ...
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
コロンビア産トラピッチェエメラルド（逆トラピッチェ） 0.178ct原石
大粒！コロンビア産トラピッチェ・エメラルド2.62ct
コロンビア産トラピッチェエメラルド（逆トラピッチェ） 0.178ct原石 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru