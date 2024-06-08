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美品ciao panicTYPYマキシガウンワンピース
商品番号 W28674367667
商品名

美品ciao panicTYPYマキシガウンワンピース
ブランド名 チャオパニックティピー
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます＊即購入大歓迎です(⁎ᵕᴗᵕ⁎)❤︎トレーナー、スウェット、ワンピースアウターやガウンコートなど春物ものを出品しております♪1点物の商品もいっぱい出品中★おまとめ買いはお値下げ致します!!リピート購入の方は必ずコメントください♡よかったらフォローお願い致します＊チャオパニックciaopanicTIPY着丈約117cm身幅70センチホワイトでふんわりガウンにもなります　ワンピースとしても綿コットンで涼しく軽いので夏も大活躍する優秀アイテムですゆるっと着れます。試着のみでクローゼットで保管していました。ご理解いただいたうえ申請をお願いします。細かく気になる方はお控えください。
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