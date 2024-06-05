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☘秋だね☆彡　LADY'sチェックブラウス♡theory♡超美品
商品番号 Y43175926066
商品名

☘秋だね☆彡　LADY'sチェックブラウス♡theory♡超美品
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラインナップ➡️#HanaKirinレディース　　初めまして☀︎こんにちは♪theoryレディース長袖ブラウスの出品です♪春秋らしいホワイト色基調のチェック柄☘️これからの季節に長ーく使用して頂けるお洋服ですよ♡・・・如何でしょうか♪♪サイズ表記　2肩幅38身幅47着丈72袖丈47平置き採寸となります！使用回数！少なく！超美品です☘️写真ご確認の上お気に入られましたらお気軽にコメント宜しくお願い致しますね♪テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···コットン(綿)
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