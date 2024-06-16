Sサイズ/韓国ゴルフウェア/ゴルフウェアレディース/メッシュ半袖ポロシャツ

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軽くて清涼感があるメッシュパフ半袖シャツです！エレガントで品のあるデザインはスリムなシルエットでスポーティーに着こなせ、オシャレゴルフ女子にぴったりです。快適な着心地を実現した軽い素材は、吸汗速乾性も兼ね備えていて、どんなスタイルにも合わせやすく１枚持っていればとても便利なアイテムです。ゴルフスタイルに、女性らしい華やかさや上質感をプラスしてくれるメッシュパフ半袖シャツ。ぜひ、お試しください(^^)★薄手になりますので１枚での着用ですと肌が透けるかと思います。 中にインナーなどの肌着を１枚着用をお勧めいたします。※洗濯には、裏返してネットに入れて洗ってください。※サイズは下記の詳細を参考にご自身に合うものを選んでください★Color ホワイト★素材 ナイロン74％ コットン26％ ★SizeS： 肩幅：32 身幅：41 袖丈：25 アームホール：18 裾幅：37 着丈：51 △色合いはモニター環境により若干の誤差がございます。△サイズは平置きサイズとなりますので測り方により1㎝ほどの誤差がでる場合がございます。柄・デザイン...無地カラー...袖丈...半袖袖丈...半袖