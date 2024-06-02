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- 【1回のみ使用】AT2020コンデンサーマイク
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商品詳細
新品購入し、1回のみの使用時に動作確認済みです。音質良好です。目立った傷等はございません。audio−technicaAT2020オーディオテクニカ コンデンサーマイク#オーディオテクニカ#audio−technicaAT2020種類...マイク
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