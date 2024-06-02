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【1回のみ使用】AT2020コンデンサーマイク
商品番号 G44823921229
商品名

【1回のみ使用】AT2020コンデンサーマイク
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 2,412 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品購入し、1回のみの使用時に動作確認済みです。音質良好です。目立った傷等はございません。audio−technicaAT2020オーディオテクニカ　コンデンサーマイク#オーディオテクニカ#audio−technicaAT2020種類...マイク
http://narcologia.ru/goods/freshman129656.html
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