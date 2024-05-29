限定品 ラコステ ビッグ クロコダイル 国内正規 ストレッチ ポロシャツ

☀️☀️☀️プロフィール確認後、コメント＆手続きをお願いします☀️☀️☀️ラコステLACOSTEファブリカ国内正規品鹿の子ポロシャツ限定品EDITIONLIMITEEMADEINJAPAN日本製フロント３つボタン94％コットン6％ポリウレタンストレッチ性ありデカワニビッグロゴビッグクロコダイル使用感あり。大きなダメージはありません。状態は画像で確認して下さい。カラーはブラック表記サイズは「40」身幅→40肩幅→34着丈→53袖丈→15素人採寸です。誤差はお許しください。✨✨✨まとめ買い歓迎✨✨✨⚡️⚡️プロフィール確認お願いします⚡️⚡️9s71630



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