ロペ ブラウス フレンチスリーブ オーガンジー 総柄 サテン グリーン M



サテンギャザーフレンチスリーブブラウス | ロペ(ROPE') | GGH29230 ... サテンギャザーフレンチスリーブブラウス | ロペ(ROPE') | GGH29230 ...



ヴィンテージサテンフレンチスリーブブラウス（シャツ・ブラウス ... ヴィンテージサテンフレンチスリーブブラウス（シャツ・ブラウス ...



サテンギャザーフレンチスリーブブラウス サテンギャザーフレンチスリーブブラウス



ヴィンテージサテンフレンチスリーブブラウス ヴィンテージサテンフレンチスリーブブラウス



ヴィンテージサテンフレンチスリーブブラウス（シャツ・ブラウス ... ヴィンテージサテンフレンチスリーブブラウス（シャツ・ブラウス ...



ソフトサテン フレンチスリーブブラウス｜トゥモローランド 公式通販 ソフトサテン フレンチスリーブブラウス｜トゥモローランド 公式通販



ROPE'（ロペ）の「サテンギャザーフレンチスリーブブラウス（シャツ ... ROPE'（ロペ）の「サテンギャザーフレンチスリーブブラウス（シャツ ...



ヴィンテージサテンフレンチスリーブブラウス（シャツ・ブラウス ... ヴィンテージサテンフレンチスリーブブラウス（シャツ・ブラウス ...



ROPÉ / 【洗える】バックサテンジョーゼットラッフルスリーブブラウス ... ROPÉ / 【洗える】バックサテンジョーゼットラッフルスリーブブラウス ...



ヴィンテージサテンフレンチスリーブブラウス（シャツ・ブラウス ... ヴィンテージサテンフレンチスリーブブラウス（シャツ・ブラウス ...



ROPE'（ロペ）の「サテンギャザーフレンチスリーブブラウス（シャツ ... ROPE'（ロペ）の「サテンギャザーフレンチスリーブブラウス（シャツ ...



ROPÉ / 【洗える】バックサテンジョーゼットラッフルスリーブブラウス ... ROPÉ / 【洗える】バックサテンジョーゼットラッフルスリーブブラウス ...



ヴィンテージサテンフレンチスリーブブラウス（シャツ・ブラウス ... ヴィンテージサテンフレンチスリーブブラウス（シャツ・ブラウス ...



ソフトサテン フレンチスリーブブラウス｜トゥモローランド 公式通販 ソフトサテン フレンチスリーブブラウス｜トゥモローランド 公式通販



スカーフモチーフフレンチスリーブブラウス スカーフモチーフフレンチスリーブブラウス

ご覧頂きありがとうございます♪ルカと申します。お客様が、お洋服を手にして喜んで下さる。そんな素敵な出会いを提供したいと思っております(˃̵ᴗ˂̵)♡下部にお得な情報を記載しておりますので、最後までご覧頂ければ幸いです！#lukaレディース♡ブランド、アイテムROPEロペブラウス フレンチスリーブ フリル袖 Vネック オルガンプリーツシースルー 総柄♡色グリーン 緑♡素材ポリエステル100%♡サイズ 38M肩幅 約38cm身幅 約47cm着丈 約62cm＊素人の平置き採寸です。♡特徴フレンチスリーブのオーガンジーのブラウスです。上品なシースルーの総柄生地で、胸元はオルガルプリーツになっており、裾にかけてフワリと広がるシルエットがとても綺麗です。♡状態中古品。目立ったキズや汚れは見られません。あくまで古着の為、匂いや使用感、目立たないシミなど気になる方はご遠慮下さいませ。※素人検品、自宅保管にご理解いただける方のご購入をお願い致します。♡ご新規フォロー割りご新規フォロワー様には大幅値下げを致しております。リピーター様におかれましては、更にお値下げさせて頂きます。セット割り有り２点以上ご購入の方は大幅値下げさせて頂きます。♡ご注意・即購入可能です。・匿名配送\u0026毎日出荷・らくらくメルカリ便とゆうゆうメルカリ便のどちらかになりますが、記載の方法から急遽変更する場合がございます。不都合がある様でしたら、御一報下さい。・簡易梱包、送料節約にご協力お願い致します。・著しい汚れ、破れ、穴などございましたら評価前にご連絡下さい。・ご不明な点はお気軽にコメント下さい。素材···サテンカラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···その他季節感···春、夏