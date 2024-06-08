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【美品】ラコステ　トップス　半袖ポロシャツ　バックボタン　レディース
商品番号 J17298131950
商品名

【美品】ラコステ　トップス　半袖ポロシャツ　バックボタン　レディース
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ラコステポロシャツです♪●珍しいバックボタンのデザインです♪●かなり状態は良いです！●定価18700円●サイズ　M身丈　63cm身幅　47cm肩幅　41cm※こちらの商品は古着です。ご理解のある方のご購入をお待ちしております。柄・デザイン...ボーダーカラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...春,夏,秋
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