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ワンショルダー ビスチェ トップス
商品番号 U39476826850
商品名

ワンショルダー ビスチェ トップス
ブランド名 カプリシューレマージュ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワンショルダービスチェをレイヤードしたノースリーブトップス立体的なアシンメトリーデザインが可愛いです。ハイウエストのボトムスとも相性が良く、1枚合わせるだけでこなれ感のあるトップスです◎カラー:ホワイトブラック系used商品の為使用感、スレ、ほつれなど細かなダメージございます。古着に慣れた方、ご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。発送の際はなるべくコンパクトに圧縮梱包させて頂きます。CAPRICIEUXLE'MAGENarccisssnidelMERCURYDUOFRAYI.DFROMFIRSTMuseeHIANDChestyLilyBrownDURASambientmachattAULAAILACasseliniセモアージュハルズアミカプリシューレマージュeimeerowruxe78annakerryトラノイhoochiecoochiecynicalROSEBUDBEAMSrosieevintagescotclubquinoatodayfulアッシュペーフランスグレースコンチネンタルクロシェsugarroseヘレンチアminkchairポリーヌブローシニヨンスターchignonstarキトルディニテコリエsricIENAflamingofirmdaysドレスレイブヤンガニーアトリエシックスこちらのブランドがお好きな方にもおすすめです。#maselecttops
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