夢展望　レースワンピース＆ショーパン　2点セット　dear my love

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商品詳細
値下げしました10/15夢展望 dearmylove①レースハートバックルワンピース Lサイズ②黒フリルショーパン Mサイズ2点セットです。一度ライブに着ていきました♩美品。土日祝日は発送できません。金曜は午前中まででしたら発送可能です。袖丈···長袖#地雷系#量産型#夢展望#DearMyLove#ワンピース#チュニック
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